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Venezuela'da Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesinin ardından başlayan siyasi kriz devam ülke sınırlarından geçirilmeye çalışılan ABD yardımları konusunda yaşanan tartışmalarla devam ediyor.
ABD yardımlarını 'şov' olarak niteleyen Maduro yönetimi, Venezuela'nın Brezilya ve Kolombiya ile olan sınırlarını kapatırken, dün iki sınır bölgesinde de göstericilerle askerler arasında çatışma yaşandı.
Muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal, sınır noktalarındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını ve 51 kişinin de gözaltına alındığını iddia etti. Venezuela hükümeti tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Muhalefete liderlik eden Guaido 25 Şubat'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geleceğini söyledi. Guaido, Washington için 'tüm seçeneklerin' masada olduğunu söyledi.
Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro'ya itaat etmek zorunda olmadığını ifade eden Guaido, bundan sonra muhalefeti sürekli eylem düzenlemeye çağırdı.
MADURO'DAN KOLOMBİYA HAMLESİ
Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin komşu Kolombiya ile tüm siyasi ve diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı ve Kolombiya Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı.
Caracas'ta hükümet yanlısı binlerce kişinin katılımıyladestek mitingi düzenleyen Maduro, "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem. Bu yüzden Kolombiya ile her türlü siyasi ve diplomatik ilişkinin kesilmesi kararını aldım." ifadelerini kullandı.
Ancak Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro ise Maduro'nun ülkesiyle siyasi ve diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadığını belirterek, Kolombiya'nın Venezuela'da meşru devlet başkanı olarak Maduro'yu değil, Juan Guaido'yu tanıdığını açıkladı.
KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI: GERİ DÖNÜŞ YOK
Kolombiya Devlet Başkanı Duque de Venezuela'daki sürecin "geri dönüşü olmadığını" savunarak, Maduro'yu diplomatik anlamda sıkıştırmaya devam etmenin önemini yineledi.
Bu arada, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da ülkesinde, Venezuela'ya "insani yardım" malzemesi sokma girişimi sırasında çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Olaylarlarda toplam 285 kişinin yaralandığını ve bu yaralılardan 30'unun Kolombiya vatandaşı olduğunu kaydeden Trujillo, Kolombiya'ya sığınan asker sayısının ise 61'e yükseldiği bildirdi.
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