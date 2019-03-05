Venezuela krizi - Muhalif lider Guaido ülkeye geri dönebilecek mi?

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Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, Latin Amerika turunu tamamlayıp ülkeye geri döneceğini açıklarken ülke çapında kitlesel protesto gösterileri için çağrı yaptı.
Pazar günü Twitter'da paylaştığı bir mesajda Guaido "Yarın sabah, Pazartesi saat 11'de sokaklara!" diye çağrı yaptı.
Guaido, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı.
50'yi aşkın ülke Guaido'nun devlet başkanlığını tanıdı.
Maduro ise ülkenin meşru devlet başkanı olduğunu söylüyor ve Türkiye, Çin ve Rusya tarafından destekleniyor.
Guaido geçen ay Venezuela'dan Kolombiya sınırını geçerek ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Brezilya Devlet başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmüş ve çeşitli Latin Amerika ülkelerine ziyarette bulunmuştu.
Guaido'nun Venezuela'ya nasıl döneceği ve Maduro'nun buna ne şekilde karşılık vereceği henüz bilinmiyor.
https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1102388069846663169
Yüksek Mahkeme, geçici devlet başkanlığı ilanının ardından Guaido'ya seyahat yasağı getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter'da paylaştığı bir mesajda, Guaido'nun "güvenli dönüşüne karşı herhangi bir tehdide kuvvetle ve kayda değer bir karşılık verilecektir" dedi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Guaido'nun herhangi bir şekilde zarar görmesinin "gerginliğin önemli ölçüde tırmanması anlamına geleceğini" ve uluslararası alanda kınanacağını ifade etti.
Venezuela yıllardır ekonomik kriz ve yüksek enflasyon kıskacında. Ağustos 2018 itibariyle 2,3 milyon kişinin komşu ülkelere göç ettiği, Guaido'nun bazılarıyla dün Ekvador'da görüştüğü bildiriliyor.
ABD destekli bir yardım konvoyu geçen ay muhalefetin çağrısıyla Venezuela'ya girmek üzere harekete geçmişti. Yardımın Brezilya ve Kolombiya sınırından ulaştırılması amaçlanıyordu.
Ancak Maduro ülkenin sınırlarından geçişi yasaklamış, göstericilerle askerler arasındaki çatışmada en az iki kişi ölmüştü.
Maduro, ABD'nin insani yardım kılıfıyla Venezuela'da darbe ile hükümeti devirmeye çalıştığını iddia ediyor.
Bazı kopuşların olduğuna dair haberler gelse de Venezuela ordusu Maduro'yu desteklemeye devam ediyor.
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