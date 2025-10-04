Habertürk
        Haberler Dünya Venezuela lideri Maduro, ABD'yi ülkede "kukla hükümet" kurmayı planlamakla suçladı | Dış Haberler

        Venezuela lideri Maduro, ABD'yi ülkede "kukla hükümet" kurmayı planlamakla suçladı

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri faaliyetlerine tepki göstererek Washington'ı ülkesinde "kukla hükümet" kurmayı planlamakla suçladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:45
        Venezuela: ABD 'kukla hükümet' istiyor
        Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, başkent Caracas'taki konferansta konuşan Maduro, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını belirttiği tekneyi vurduklarına ilişkin açıklamasına değindi.

        Maduro, "ABD halkı çok iyi biliyor ki Venezuela'ya karşı planlanan şey, rejim değişikliğini dayatmak, kukla hükümetler kurmak ve ülkenin petrolünü, gazını, altınını ve tüm doğal kaynaklarını çalmak amacıyla düzenlenen bir silahlı saldırıdır." ifadesini kullandı.

        ABD'nin ülkesine yönelik olası saldırısına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela, gücü ne olursa olsun, adı ne olursa olsun hiçbir imparatorluk karşısında asla boyun eğmeyecek. Önümüzdeki yıllarda o imparatorluğa ahlaki, etik ve siyasi açıdan hak ettiği dersi vereceğiz." dedi.

        Maduro, ülkesinin barış, egemenlik ve var olma hakkına sahip olduğunu belirterek "Şayet gerekirse silahsız mücadele biçimlerinden silahlı mücadele biçimlerine geçeceğiz. Bu halk barış için bunu yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine başvuran Venezuela, ABD'ye ait savaş uçaklarının ülke kıyılarına yaklaşık 75 kilometre mesafede "yasa dışı hava sahası ihlali yaptığı" gerekçesiyle şikayette bulundu.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını belirttiği tekne için "ölümcül, kinetik saldırı emri" verdiğini ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, düzenlenen saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

