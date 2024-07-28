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        Haberler Dünya Venezuela lideri Maduro: Dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahibiz | Dış Haberler

        Venezuela lideri Maduro: Dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahibiz

        Venezuela Devlet Başkanı Maudro, ülkede bugün gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimi nedeniyle başkent Karakas'ta, uluslararası gözlemcilerle bir araya geldi. Maduro, Venezuela'nın dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahip olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:52
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        "Dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahibiz"
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        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyadaki "en sağlam" seçim sistemine sahip olduklarını söyledi.

        Maudro, ülkede bugün gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimi nedeniyle başkent Karakas'ta, uluslararası gözlemcilerle bir araya geldi.

        Dünyadaki en sağlam seçim sisteminin Venezuela'da olduğunu savunan Maudro, sonuçların kazananı belirleyeceğini ifade ederek, halkın tercihine saygı duyulmasını istedi.

        Maduro, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin verilmemesine ilişkin, "Ulusal Seçim Konseyi (CNE) bu hususta tek yetkilidir. Gözlemcileri davet etme yetkisine sadece onlar sahiptir. Hiçbir şey yasaların üzerinde olamaz, yasalara saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.

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        Venezuela'nın, tek taraflı yaptırımlar ve aşırı sağın sebep olduğu şiddette rağmen zor zamanları geride bırakmayı başardığını vurgulayan Maduro, "Ekonomiyi kendi çabalarımızla düzelttik. Petrol türevlerine bağlı olmayan çeşitlendirilmiş bir üretim sistemine geçtik. Ülke üretimle büyüyor, yerel para dolar karşısında güçleniyor ve her şeyden önce hiperenflasyonu kontrol altına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan Venezuela basınında çıkan habere göre, seçimler için Venezuela'ya 900'den fazla uluslararası gözlemci geldi.

        Gözlemciler arasında başta Türkiye'den bir heyet olmak üzere Afrika Birliği, Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyi (CEELA), eski İspanya Başbakanı Jose Luiz Rodriguez Zapatero ve eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in de olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Venezuela halkı, bugün yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

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