Venezuela ordusu Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazı attı

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Venezuela ordusu Kolombiya sınırındaki göstericilere karşı biber gazı kullandı.
Kendini Venezuela devlet başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler, bugün Brezilya ve Kolombiya'da depolanan insani yardımı sınırdan geçirerek Venezuela'ya sokmayı planlıyor.
Venezuela'da ülkeye insani yardım getirme girişimlerini engellemek için sınıra sevk edilen askerler, Cuma günü ise kendilerini engellemek isteyen sivillerin üzerine ateş açmıştı.
AFP haber ajansının aktardığına göre sınırın kapatılmasını engellemek isteyen bölgedeki yerli halk arasından en az iki kişi hayatını kaybetti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhaliflerin girişimlerini engellemek için Brezilya sınırını kapatma kararı almıştı. Aynı zamanda Kolombiya sınırını da geçici olarak kapattığını duyurdu.
İnsani yardım konvoylarının ülkeye alınıp alınmayacağı ile ilgili tartışmalar, Maduro yanlıları ve muhalifler arasındaki güç savaşının merkezine yerleşmiş durumda.
Muhalif siyasetçi Juan Guaido, hafta içinde Venezuela başkenti Caracas'dan 900 kilometre uzaklıktaki Kolombiya sınırına bir araç konvoyu ile hareket etmişti.
Diğer yandan Kolombiyalı yetkililer Venezuela ordusuna mensup en az üç askerin yerlerini terk ederek muhaliflerin cephesine katıldığını açıkladı.
Venezuela muhalefetinin lideri Guaido, askerlere Kolombiya ve Brezilya sınırlarındaki konumlarını terk ederek insani yardımın geçmesine izin vermeleri çağrısı yapmıştı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, insani yardımları "ABD'nin işgalini meşru gösterme yolu" olarak görüyor.
Gerilim, Maduro yanlılarının insani yardım konvoylarının ülkeye sokulması için, Maduro hükümeti üzerinde baskıyı artırmak amacıyla bir konser düzenleme hazırlığı sonrası başladı.
Maduro hükümeti de bu hazırlık üzerine, muhaliflerin konser alanına 300 metre kadar mesafede başka bir konser organize etti.
Cuma günü İngiliz milyarder Richard Branson öncülüğünde Maduro'ya baskı yapmak için düzenlenen konsere Venezuelalı reggaeton yıldızı Nacho, Meksikalı grup Mana, Dominik Cumhuriyeti'nden sanatçı Juan Luis Guerra ve İspanyol sanatçı Alejandro Sanz katıldı.
Meclis Başkanı Guaido, geçen ay düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında kendisini ülkenin geçici lideri ilan etmiş; ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülke tarafından tanınmıştı.
En az 50 ülke tarafından desteklenen Guaido ve müttefikleri, komşu Brezilya ve Kolombiya'da, Venezuela'ya iletilmek üzere bekleyen gıda ve ilaç yardımını, hükümetin engellemesine rağmen ülkeye sokmayı umuyor.
Son yıllarda ülke ekonomisini sarsan hiper enflasyon ve kıtlıklar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre üç milyonu aşkın insan Venezuela'yı terketti.
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