Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, cumartesi günü ülkesinin güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırının sorumlusunun Kolombiyalı paramiliter gruplar olduğunu söyledi.

Lopez, ülke basınında çıkan haberlerde, Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) sorumlusu olduğu değerlendirmeleri bulunan saldırıya ilişkin sosyal paylaşım hesabından yaptığı görüntülü açıklamada ELN'nin ismini vermedi.

Amazonas eyaleti kırsalında 3 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı saldırının, güvenlik güçlerinin Kolombiyalı 9 paramiliteri yakalamasının ardından düzenlendiğine dikkati çeken Lopez, "Venezuela, kendi topraklarından barışı sağlayamayan Kolombiya'nın, 60 yıldan fazla süren savaşının kurbanıdır." dedi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Lopez, saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Venezuela ve Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının, Venezuelalı güvenlik güçlerinin, ELN'nin bölgedeki liderlerinden "Garganta" kod adlı Kolombiya vatandaşı Luis Felipe Ortega Bernal'i yakalamasına misilleme olarak bu grup tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmeler çıkmıştı.

Bu arada, Kolombiya Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'ya taziyede bulunularak, Kolombiya'nın bu ülke ile her türlü iş birliğine hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Bernal'in, komşu ülkenin Savunma Bakanı Lopez'in bahsettiği 9 tutuklu arasında yer aldığına işaret edildi.

Kolombiya'nın yıllardır ELN tarafından hedef alındığına değinilen açıklamada, bu ülkenin güvenlik güçlerinin söz konusu örgütle mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

Elindeki rehineler dolayısıyla Kolombiya hükümetinin barış müzakerelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, Venezuela'nın Kolombiya sınırına yakın bölgelerinde de varlık gösteriyor.

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