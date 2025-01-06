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        Haberler Dünya Venezuela Paraguay'la ilişkilerini kesme kararı aldı | Dış Haberler

        Venezuela Paraguay'la diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

        Güney Amerika ülkesi Venezuela Paraguay'la var olan diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Karar, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Venezuela muhalefetine destek vermesinin ardından geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 22:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:06
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        Venezuela Paraguay'la ilişkilerini kesme kararı aldı
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        Güney Amerika ülkesi Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Paraguay ise Venezuelalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi.

        Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena geçtiğimiz günlerde Venezuela muhalefetine destek verdiğini açıkladı.

        Venezuela'da temmuz ayında düzenlenen seçimleri Maduro'nun kazandığı ilân edilirken muhalefet lideri Edmundo Gonzalez seçime şaibe karıştığını iddia ederek kendisinin galip geldiğini öne sürmüştü. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da Venezuela muhalefetinin yanında yer aldığını ifade etti ve ABD Başkanı Joe Biden dâhil birçok devlet başkanıyla görüşerek bu konuda diplomasi yürüttü.

        Venezuela ise bu adımların hasmane olduğunu değerlendirerek Paraguay ile diplomatik ilişkilerini sonlandıracağını açıkladı.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez için para ödülü açıklamış ve yakalanması için emir vermişti.

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