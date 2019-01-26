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Venezuela Savunma Bakanı: Ordu, Guaidó'nun ülkeyi bölmesine izin vermeyecek

Üst düzey komutanlarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Vladimir Padrino López, ordunun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaidó'nun ülkeyi bölmesine izin vermeyeceğini söyledi. Guaidó ordudan destek istemişti. ABD, Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni Cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

Giriş: 26.01.2019 - 12:51 | Güncelleme:  
- Reuters
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ordunun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaidó'nun ülkeyi bölmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Üst düzey komutanlarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen López, Guaidó'yu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

López, Guaidó'nun bu girişiminin ardında dış güçlerin olduğunu söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı, "Guaidó'nun, meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı açıkladığı deklerasyon demokrasimize karşı bir harekettir. Anayasanın da ihlalidir" dedi.

Başkent Caracas'ta Çarşamba günü on binlerce destekçisine hitap eden muhalif siyasetçi Juan Guaidó kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ordudan kendisini desteklemesini istemişti.

- Reuters
Juan Guaidó

Salı ve Çarşamba günleri Venezuela'nın birçok kentinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Venezuela Sosyal Çatışma Gözlemevi adlı kuruma göre protestolarda çıkan çatışmalarda 13 kişi öldü. 170'den fazla kişi de tutuklandı.

- Reuters
Caracas'taki gösterilerde yanmış bir araç

Trump'dan Guaidó'ya, Putin'den Maduro'ya destek

ABD, Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

Kamuoyuna açık yapılacak toplantıda ABD'yi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini belirterek, Guaidó'yu ülkenin "fiili devlet başkanı" olarak tanımıştı.

Maduro ise bu karara sert tepki gösterip ABD ile diplomatik ilişkilerini kesti ve Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Maduro'yu telefonda arayıp ülkenin "yasal yetkili kurumlarına desteğini" dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Batı'nın Guaidó'ya desteğini kınadı.

- AFP
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Venezuela'daki gelişmelerle ilgili yaptığı son açıklamada, "Trump'ın tavrı beni şoke etti. Maduro'nun sıkıntıyı aşacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım ve kendisine çok açık, net, anti-demokratik girişimlere prim verme, dik dur dedim" diye konuştu.

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BBC TÜRKÇE

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