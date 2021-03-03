Venezuela'ya Çin aşısı Sinopharm'ın 500 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e teşekkür ederek "Çin Halk Cumhuriyeti'nden Venezuela'ya Kovid-19'a karşı 500 bin doz aşının ilk sevkiyatının geldiğini büyük bir sevinçle ilan ediyorum. Bizi mutlu eden harika bir haber. Yakın zamanda halkımızı toplu şekilde aşılamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Aşıların teslim törenine Çin'in Karakas Büyükelçisi Li Baorong ile katılan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, aşılara ek olarak 17 bin ton tıbbı malzemenin de geldiğini duyurdu.

Öte yandan Venezuela Halk Sağlığı Bakanlığının, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına onay verdiği bildirildi.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1353 kişi hayatını kaybetti, 139 bin 934 vaka tespit edildi.