Venezuelalı göçmenler Meksika'da kendi işlerini kurdu

Göçmenler, çevrede yaşayan insanların saçlarını keserek ve cep telefonlarını şarj ederek geçimlerini sağlıyor.

ABD sınırını geçmeyi bekleyen Venezuelalı göçmenler, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde yaşamlarını sürdürebilmek için bir girişim kurdu.

MEKSİKA'DA SON DURUM

Meksika basınında çıkan habere göre, ABD'nin düzensiz göçmenlere yönelik yeni kısıtlamalar ilan etmesi ve sınırdaki önlemleri sertleştirmesi üzerine çoğunluğu Venezuelalı binlerce göçmen, güvenli dönüş talebinde bulundu.

Meksikalı yetkililerden yapılan açıklamada, Venezuela havayollarına ait bir uçakla yaklaşık 100 göçmenin Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan hareket ettiği kaydedildi. Meksika'daki Venezuela Büyükelçiliği ise Karakas'tan insani yardım uçuş isteğinde bulunacaklarını açıklayarak, göçmenlere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.