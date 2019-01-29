Venezuelalı muhalif liderden İngiltere'ye çağrı: Venezuela altınını Maduro'ya vermeyin

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Venezuela'da kendisini ülkenin lideri ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun İngiltere Başbakanı Theresa May ve Merkez Bankası Başkanı Alan Carney'e bir mektup yazıp, Venezuela'nın İngiltere'deki ülkedeki altın rezervlerinin Cumhurbaşkanı Niclolas Maduro'ya verilmemesini istediği belirtildi.
Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, 35 yaşındaki Meclis Başkanı Guaido mektubunda "Bize bu gayrimeşru işlemi durdurmanızı istemek izin yazıyorum. Bu para transfer edilirse bu gayrimeşru ve yozlaşmış Nicolas Maduro rejimi tarafından Veneuela halkını baskı altına almak ve zulmetmek için kullanılacak." denildi.
Gazete, İngiltere'nin Latin Amerika ülkelerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ın da Merkez Bankası'nın 1 milyar dolar değerindeki altını serbest bırakmaması çağrısında bulunduğunu belirtiyor.
Haberde Duncan'ın "Merkez Bankası önemli miktarda Venezuela altınını tutuyor. Bu onların kararı, hükümetin değil. Birçok ülkenin Nicolas Maduro'nun meşruiyetini sorguladığını ve Juan Guaido'yu tanıdıklarını göz önüne alacaklarından şüphe yok." şeklindeki sözlerine yer veriliyor.
Gazete, İngiltere Merkez Bankası'na yapılan her altın serbest bırakılması talebinin, yeni bir risk değerlendirmesi sürecini beraberinde getireceğini vurguluyor.
Daily Telegraph Venezuela'da yayımlanan Carcas Chronicles'ın haberine göre Merkez Bankası "uyumla ilgili nedenler" yüzünden daha önce iki kez Venezuela hükümetinin altın serbest bırakılması talebini reddettiğini söylüyor.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamadaysa, Banka'nın herhangi bir müşterisiyle ilişkileri konusunda yorum yapmayacağı ve kurumun "tüm faaliyetlerinde en yüksek risk yönetimi standartlarına ve tüm ilgili yasal düzenlemelere uygun davrandığı" söyleniyor.
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