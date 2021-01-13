THY Genel Müdürü Ekşi, yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımının yasaklandığını hatırlattı. Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım” ifadelerini kullandı. Peki Ventilli maske nedir? Ventilli maske özelliği nelerdir? İşte ventilli maske hakkında bilgiler...

VENTİLLİ MASKE NEDİR?

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil adı verilen plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir.

Ventil adı verilen plastik kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışıyor ve havanın olduğu gibi dışarı çıkmasını sağlıyor.

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil adı verilen plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir. Filtreli maskeler tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir. Ventil filtreleme işi yapmamaktadır.

VENTİLLİ MASKE NEDEN UÇAKLARDA YASAK?

Ventil adı verilen plastik kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışıyor ve havanın olduğu gibi dışarı çıkmasını sağlıyor. Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum hastalık içi sıkıntılıdır. Ventil maske kullanan koronavirüs hastaları hastalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarı yaymaktadırlar.