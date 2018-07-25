Veracruz - Dorados de Sinaloa sahaya çıkıyor

Meksika Kupa MX Apertura Grup 7 heyecanı devam ediyor. Veracruz, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Dorados de Sinaloa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Veracruz, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Dorados de Sinaloa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Veracruz galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dorados de Sinaloa galibiyet oranı 0.00.

Veracruz son haftadaki Monarcas Morelia müsabasında 1-2 yenildi.

Dorados de Sinaloa ise Leon karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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