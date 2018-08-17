Veracruz - Guadalajara sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura maçında Veracruz ile Guadalajara, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Veracruz 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Guadalajara 1 puanda ve 17. sırada. Veracruz son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Guadalajara, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Veracruz kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Guadalajara kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Veracruz son hafta oynanan Cruz Azul maçında 1-0 yenildi.

Guadalajara ise Leon karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Veracruz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Veracruz, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Guadalajara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guadalajara, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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