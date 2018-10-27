Veracruz - Pachuca karşılaşma önü

Veracruz ve Pachuca, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. Maç öncesi Veracruz 9 puanla 17. sırada, Pachuca 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Veracruz, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Pachuca son 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 224 kodlu maçı oynayanlar; Veracruz galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.10, Pachuca galibiyet oranı 1.80. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Veracruz önceki hafta Lobos BUAP mücadelesinde 5-0 yenildi.

Pachuca ise Toluca maçında 2-1 yenildi.

Veracruz, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 13 gol yedi.

Pachuca, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pachuca 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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