Veracruz - Toluca sahaya çıkıyor

Veracruz ve Toluca, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. Veracruz 7 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Toluca 13 puanda ve 8. sırada. Veracruz son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Toluca, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Veracruz kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Toluca sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Veracruz son haftadaki Cruz Azul müsabasında 1-0 yenildi.

Toluca ise Club Tijuana karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Veracruz, 3 gol attı ve 6 gol yedi.

Toluca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Toluca, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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