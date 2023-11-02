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        Haberler Yaşam Verdiği paranın sonuna kadar karşılığını alan kişiler mutlu deneyimlerini paylaşıyor

        Verdiği paranın sonuna kadar karşılığını alan kişiler mutlu deneyimlerini paylaşıyor

        Bu zamana kadar birçok kez başarısız alışveriş deneyimlerini paylaştık ancak bu kez kullanıcılar, günü mutlu bir şekilde kapatıyor. Reddit üyeleri, beklenen ve gerçekliğin eşleştiği nadir zamanları paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:45
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        1

        "Beklentilerin ötesinde."

        2

        "Neredeyse tamamen aynı!"

        3

        "İki yeğenimin doğum günü aynı. Kız kardeşim, kızına ve diğer yeğenimize pasta yaptı. Çok mutlu olacaklar!"

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        "Dondurma makinesi iyi çalıştı."

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        "Beklentilerim karşılandı."

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        "Küçük kız kardeşime dondurma aldım!"

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        "Mavi Tavşan iyi iş çıkardı!"

        8

        "Polonya kurabiyesi beklentileri aştı."

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        "Fotoğraf şaşırtıcı derecede benzer. 1 dolarlık bir mağaza için hiç fena değil!"

        10

        "Bu meyveli tart hoş bir sürpriz oldu."

        11

        "Pinterest'te bulduğum pasta ile arkadaşımın yapabildiği pasta."

        12

        "Dunkin avokado tostu. Hoş bir sürpriz oldu!"

        13

        "Hoş bir sürpriz oldu!"

        14

        "Sonunda güzel bir yemek."

        15

        "İyi bir pizza karşısında sevinçten haykırıyorum!"

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        "Şimdiye kadar yediğim en doğru burger. Yine de daha fazla soğan halkası kullanabilirdi."

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        "Hoş bir sürpriz!"

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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