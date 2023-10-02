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        Haberler Yaşam Verdikleri kilolarla adeta başka bir insana dönüşen ünlüler! Değişimleriyle şaşkına çevirdiler

        Verdikleri kilolarla adeta başka bir insana dönüşen ünlüler!

        Yıldızlar, kilo verme yolculuklarıyla dünyanın her yerindeki insanlara ilham kaynağı oldu. Yıllar içinde önemli miktarda kilo veren ünlülerin öncesi-sonrası fotoğraflarına göz atarken değişimlerine inanamayacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:26
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        Müzik yıldızı Post Malone son birkaç yılda çok fazla kilo verdi; en az 55 kilo. Ağustos 2023'te "The Joe Rogan Experience" podcast'inde yer alan "Rockstar" ve "Sunflower" sanatçısı, "240 yaşındaydım ve şimdi 185 yaşındayım" diyerek zayıflamasına değindi

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        Şekerli içecekler ve diğer kötü alışkanlıklar da dahil olmak üzere sağlıksız bir yaşam tarzı kilo almasına neden oldu. "Gazlı içecekler çok kötü." dedi.

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        İşte değişimleriyle şaşkına çeviren ünlüler...

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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