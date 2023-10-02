Verdikleri kilolarla adeta başka bir insana dönüşen ünlüler!
Yıldızlar, kilo verme yolculuklarıyla dünyanın her yerindeki insanlara ilham kaynağı oldu. Yıllar içinde önemli miktarda kilo veren ünlülerin öncesi-sonrası fotoğraflarına göz atarken değişimlerine inanamayacaksınız.
Müzik yıldızı Post Malone son birkaç yılda çok fazla kilo verdi; en az 55 kilo. Ağustos 2023'te "The Joe Rogan Experience" podcast'inde yer alan "Rockstar" ve "Sunflower" sanatçısı, "240 yaşındaydım ve şimdi 185 yaşındayım" diyerek zayıflamasına değindi
Şekerli içecekler ve diğer kötü alışkanlıklar da dahil olmak üzere sağlıksız bir yaşam tarzı kilo almasına neden oldu. "Gazlı içecekler çok kötü." dedi.
İşte değişimleriyle şaşkına çeviren ünlüler...