Verdikleri kilolarla bambaşka insanlara dönüşen kullanıcıların eski ve yeni halleri

"124 kilodan 67 kiloya. Köpeğim ne kadar kilo verdi emin değilim ama beraber ilerleme kaydettik."

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"136 kilodan, 72 kiloya düşüş; 64 kilo kaybı. Hayatımı değiştirmek ve kendimden bir şeyler yapmak için saf ve mutlak bir arzu!"