Verdikleri kilolarla bambaşka insanlara dönüşen kullanıcıların eski ve yeni halleri
Reddit kullanıcıları, verdikleri kiloları gösteren eski ve yeni fotoğraflarını paylaşıyor. Fotoğraflar, zayıflamanın görünüşü ne kadar değiştirebileceğini anlatırken, isteyen herkesin bunu yapabileceğine dair ilham da veriyor.
"90 ve 78 kilo. Bu 12 kilo kaybettiğim anlamına geliyor. Resmen boynum var!"
"212 kilodan 150 kiloya. Daha gidecek çok yolum var ama ilerleme kaydettiğim ilk yılla gurur duyuyorum."
"15 yaş ile 19 yaş."
"11 aylık süre içerisinde 114 kilodan 79 kiloya. Ben yeni bir adamım."
"124 kilodan 67 kiloya. Köpeğim ne kadar kilo verdi emin değilim ama beraber ilerleme kaydettik."
"136 kilodan, 72 kiloya düşüş; 64 kilo kaybı. Hayatımı değiştirmek ve kendimden bir şeyler yapmak için saf ve mutlak bir arzu!"
"71 kilodan, 59 kiloya. 2 yıllık süreç."
"124 kilodan 102 kiloya. Özgüvenim şu anda tavanda."
"190 kilodan, 93 kiloya. Üç yıl. Kısa yolu yok."