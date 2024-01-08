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Türkiye'de her yıl Ocak ayının ilk Pazartesi günü ile başlayan Verem Haftası bu sene 1 ile 7 Ocak arasında düzenlendi. Verem (tüberküloz) bir bakteri tarafından oluşturulan ve türüne göre bulaşıcı bir hastalıktır. Öksürmek, hapşırmak, konuşmak ile çevreye yayılır ve kişinin etrafında olan herkesi etkiler. Her sene Ocak ayında verem hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen Verem Haftası bu sene de tamamlandı. İşte, Verem Haftasına dair detaylar...