Vergi borcu ödemelerinde yapılandırma fırsatından yararlananlar için son ödeme günü 1 Ekim olarak belirlenmişti. Ancak kanun kapsamında kamu borçlarının ödenmesi için son gün 15 Ekim mesai bitimine kadar uzatıldı. Vergi borcu ödeme ile ilgili detaylar haberimizde.

VERGİ BORCU ÖDEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımızın 1 Ekim'e kadar 1. taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, kanundan yararlanma haklarını tamamen kaybedecekler. Borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 'www.gib.gov.tr' üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebilecek.

VERGİ BORCU ÖDEME İÇİN TIKLAYIN

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.

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