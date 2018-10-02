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Vergi borcu ödeme nasıl yapılır? Vergi borcu ödeme nereden yapılır?

Vergi borcu ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Vergi borcunu henüz ödemeyenler şimdi süre dolmadan yapılandırma fırsatını da kaçırmadan vergi daireleri üzerinden borçlarını ödüyor. Peki vergi borcu ödeme nereden nasıl yapılır?

02.10.2018 - 16:21 | Güncelleme:

Vergi borcu ödemelerinde yapılandırma fırsatından yararlananlar için son ödeme günü 1 Ekim olarak belirlenmişti. Ancak kanun kapsamında kamu borçlarının ödenmesi için son gün 15 Ekim mesai bitimine kadar uzatıldı. Vergi borcu ödeme ile ilgili detaylar haberimizde.

VERGİ BORCU ÖDEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımızın 1 Ekim'e kadar 1. taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, kanundan yararlanma haklarını tamamen kaybedecekler. Borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 'www.gib.gov.tr' üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebilecek.

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PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.

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