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Vergi borcu yapılandırma: İşte vergi borcu ilk taksit için son gün ve saat!

Vergi borcu yapılandırma işlemi hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Ağustos ayında sona ermişti. Vergi borçlarını yapılandıranlar ilk taksitlerini ödemeye başladılar. Vergi borcu yapılandırma işlemi sonrası ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Peki, vergi borcu ilk taksidi saat kaça kadar ödeniyor? İşte cevabı...

15.10.2018 - 08:58 | Güncelleme:  

Vergi borcu ilk taksit son ödeme tarihi 1 Ekim 2018 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tarih 2 hafta ileriye atıldı. Yani bugün 15 Ekim Pazartesi vergi borcu ilk taksidinin son günü. Peki; vergi borcu saat kaça kadar ödenbilecek? İşte cevabı...

VERGİ BORSU İLK TAKSİDİ İÇİN SON GÜN

Vergi borcu yapılandırma işlemi sonrası ilk taksidin ödenmesi için belirlenen süre hatırlanacağı gibi 1 Ekim olarak belirlenmişti. Ancak tarih, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2 hafta ötelendi. Yani vergi borcu ilk taksidi bugün ödenecek.Vergi daireleri saat 17.30'da kapanacağı için son ödeme saati de saat 17.30...

PEŞİN ÖDEME HALİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim'e kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış borçlarının tamamını peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.

Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar) peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca katsayı da uygulanmayacak.

Ancak, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi önem taşıyor. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

 

"ÖDEME YAPMAYI UNUTANLAR İÇİN SON FIRSAT"

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenleme kapsamında 550 bin civarında başvuru aldıklarını ve şimdiye kadar 8 milyar lirayı aşan tutarın yapılandırıldığını bildirdi. 15 Ekim'in, yapılandırmadan yararlanan ancak ödeme yapamayan, ödeme yapmayı unutan mükellefleri için son fırsat olduğunu vurgulayan Karayılan, şunları kaydetti:

"Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden banka kartı / kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara naklen veya çekle ödenebilecek."

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