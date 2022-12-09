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Vergi denetiminde Cumhuriyet tarihi rekoru

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdığımız vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu

Vergi denetiminde Cumhuriyet tarihi rekoru
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdığımız vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik.

Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık.

Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik.

Yürütülen vergi incelemeleri ve denetimlerde bir milyon hedefine bizi ulaştıran Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız Vergi Müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma özverili ve yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Kayıt dışı ekonomi, piyasa bozucu faaliyetler ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi incelemeleri ve denetimlerle her zaman olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edecek, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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