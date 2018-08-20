Amerika’yla yaşanan kriz otomotivde en çok Tesla ve BMW’yi vurdu. Borusan Oto BMW’lerde bekleme kararı alırken, Tesla’da gelen siparişler gümrükten geri yollanıyor.

Borusan Oto tarafından ithal edilen BMW’nin X3, X4, X5 ve X6 modellerinde yüksek vergiler yüzünden fiyatlar 2.5 milyon TL seviyesine kadar çıkınca siparişler iptal edilip, ithalat da durduruldu.

Aynı şekilde son zamanlarda Türkiye’de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli elektrikli araç Tesla’da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı.

ABD’de üretilip ülkemiz pazarına sunulan Ford ve Jeep’in lüks modellerindeyse adetler çok düşük ve stok bulunduğu için bir hareketlilik yaşanmıyor.

İHRACAT SORUNSUZ YÜRÜYOR

Türkiye’de üretilip Toyota, Ford ve Fiat’ın ABD’ye önemli miktarda ihracatı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD’ye 1.4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren sektörün temsilcileri, ABD’nin Türkiye’den ithal edilen otomobile ek vergi koymasını beklemediklerini bu nedenle ihracatta büyük bir düşüş öngörmediklerini açıkladılar.

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