Üretimden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi

Varlık barışına ilişkin 15 maddelik kanun teklifi dün akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

Kanun teklifi, Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin 7. fıkrasında değişiklik yapıyor. Teklif, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların bu ihracat işlemlerinden elde ettikleri kazançlarına yüzde 9, ihracat yapan kurumların ise münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına yüzde 14 olarak uygulanmasına imkan sağlıyor.

Kanun teklifinin dün akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında teklifin söz konusu hükmü aynen kabul edildi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla verilen önergeyle ise bu kez Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinin 8. fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirildi. Bu fıkra kapsamında indirimli orandan faydalanılan kazançlar için ayrıca 7. fıkra kapsamında indirim uygulanmayacak.