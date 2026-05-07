Üretimden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan varlık barışı kanun teklifindeki kurumlar vergisi indiriminin kapsamı, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle genişletildi. Sanayici sicil belgesini haiz kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildi. Teklifin, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların ihracat kazançlarına yüzde 9, ihracat şirketlerinin münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına yüzde 14 oranında kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin hükmü ise komisyonda aynen kabul edildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Varlık barışına ilişkin 15 maddelik kanun teklifi dün akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldü.
Kanun teklifi, Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin 7. fıkrasında değişiklik yapıyor. Teklif, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların bu ihracat işlemlerinden elde ettikleri kazançlarına yüzde 9, ihracat yapan kurumların ise münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına yüzde 14 olarak uygulanmasına imkan sağlıyor.
Kanun teklifinin dün akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında teklifin söz konusu hükmü aynen kabul edildi.
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla verilen önergeyle ise bu kez Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinin 8. fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirildi. Bu fıkra kapsamında indirimli orandan faydalanılan kazançlar için ayrıca 7. fıkra kapsamında indirim uygulanmayacak.