Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.962,00 %0,30
        DOLAR 45,2460 %0,07
        EURO 53,3617 %0,42
        GRAM ALTIN 6.909,76 %1,32
        FAİZ 41,05 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,36 %2,55
        BITCOIN 81.597,00 %0,22
        GBP/TRY 61,7436 %0,38
        EUR/USD 1,1765 %0,14
        BRENT 97,87 %-3,36
        ÇEYREK ALTIN 11.297,46 %1,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üretimden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi

        Üretimden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi

        AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan varlık barışı kanun teklifindeki kurumlar vergisi indiriminin kapsamı, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle genişletildi. Sanayici sicil belgesini haiz kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildi. Teklifin, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların ihracat kazançlarına yüzde 9, ihracat şirketlerinin münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına yüzde 14 oranında kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin hükmü ise komisyonda aynen kabul edildi.  Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vergi indiriminde kapsam genişledi

        Varlık barışına ilişkin 15 maddelik kanun teklifi dün akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

        Kanun teklifi, Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin 7. fıkrasında değişiklik yapıyor. Teklif, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların bu ihracat işlemlerinden elde ettikleri kazançlarına yüzde 9, ihracat yapan kurumların ise münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına yüzde 14 olarak uygulanmasına imkan sağlıyor.

        Kanun teklifinin dün akşam TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında teklifin söz konusu hükmü aynen kabul edildi.

        AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla verilen önergeyle ise bu kez Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinin 8. fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirildi. Bu fıkra kapsamında indirimli orandan faydalanılan kazançlar için ayrıca 7. fıkra kapsamında indirim uygulanmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de başhekime darp iddiasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

        Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ın darbedildiği iddia edilen anların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. (İHA) 

        #kurumlar vergisi
        #TBMM
        #plan bütçe komisyonu
        #Varlık Barışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor