        Vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltında

        İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı vergi müfettişlerinin vergi mükelleflerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Vergi başmüfettişi, vergi müfettiş yardımcıları ve yeminli mali müşavirin oldukları öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 21:58 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:58
        Vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltında
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı vergi müfettişlerinin mükellefler hakkında hazırlanacak raporlardan maddi menfaat sağlamak için vergi mükellefleri ile irtibata geçtikleri, şüphelilerin, ceza kesme tehdidinde bulunarak yüksek miktarlarda para talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Örgütlü ve planlı şekilde hareket ettikleri iddia edilen şüphelilerin birçok şirketi mağdur ettiği, üçüncü şahısları da aracı kılarak şirket yetkilileri ile irtibata geçtikleri ve olumsuz rapor düzenleyerek şirketlerini kapatmakla tehdit ederek rüşvet talebinde bulundukları tespit edildi.

        6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında, kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak İstanbul ve Ankara’da operasyon düzenlendi. Operasyonda vergi başmüfettişi, vergi müfettiş yardımcıları ve yeminli mali müşavir oldukları öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

