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Haberler İş-Yaşam Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi
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Vergi Usul Kanunu değişiklik teklifi TBMM’de kabul edildi

AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve 49 milletvekilinin Vergi Usul kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı ve yapılan oylamada 291 milletvekili oy kullandı. 247 kabul oyu ile kanun teklifi kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi
İHA

Teklife göre, basit usulle vergilendirilen mükellef kazançları gelir vergisinden muaf tutuluyor. ‘Küçük esnaf' diye tabir edilen 850 bin civarındaki mükellef yıllık beyanname vermeyecekler.

İnternet üzerinden sosyal içerik üreten kişilerin bu yolla elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor.
Teklife göre, tarım sektörü ve çiftçilerin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekler gelir vergisinden istisna tutulacak.
Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

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