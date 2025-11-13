"Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" - İş-Yaşam Haberleri

"Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" - İş-Yaşam Haberleri

"Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:10 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL