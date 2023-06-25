iPhone 14 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 mini 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 12 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.