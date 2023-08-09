Haberler Gündem VERGİSİZ iPHONE FİYATLARI 2023: Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı! Zamlı iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Telefonda vergi muafiyeti: İşte güncel vergisiz iPhone fiyat listesi! ABD'li teknoloji devlerinden Apple yaptığı son zam ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde yer alan genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası ve son yapılan Apple zammı ile milyonlarca kişi tarafından vergisiz telefon fiyatları araştırılıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler tarafından vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları araştırılırken bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları... Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 09.08.2023 - 10:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatı ne kadar, vergisiz iPhone nasıl alınır?" İşte 2023 güncel vergisiz iPhone fiyatı...

2 Şurada Paylaş!







GENÇLİK ve SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.