Vergisiz iPhone fiyatları, üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenlemeye göre gençlere ve öğrencilere ilk bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti uygulanıyor. Apple zammının ardından gözler "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. Vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı payı gibi vergiler bir defaya mahsus olmak üzere alınmayacak. İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları...