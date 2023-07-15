Öğrencilere ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Vergisiz iPhone fiyatları son dakika gelişmeleri, Katma Değer Vergisi oranlarına yapılan artışın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KDV'ye zam geldi. KDV zammı 10 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 öğrencilere ÖTV'siz ve KDV vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...
ÖTV'siz, KDV vergisiz iPhone fiyatları yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemeye göre öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere ilk telefon ve bilgisayar alımlarında vergi ödemeyecek. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararı ile Katma Değer Vergisi KDV oranlarına zam geldi. KDV oranlarında yapılan artış sonrasında en düşük iPhone fiyatı 24 bin 914 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 87 bin 457 TL'ye yükseldi. KDV zammı Apple ürünlerine yansırken gözler "Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 üniversite öğrencilerine ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...
APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!
Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.
KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.