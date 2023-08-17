Haberler Gündem VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023 | Vergisiz satışı ne zaman başlayacak, şartları nedir? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max ne kadar, kaç TL olacak?

2023 vergisiz iPhone fiyatları: Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenimde okuyan öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı açıklanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max güncel fiyatı... Habertürk Giriş: 17.08.2023 - 19:04 Güncelleme: 17.08.2023 - 19:04 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte vergisiz iPhone fiyatı...

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AÇIKLAMA GELDİ! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.