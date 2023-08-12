Haberler Gündem Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar olacak? 2023 Öğrencilere tek seferlik ve vergisiz iPhone satışı ne zaman başlayacak?

Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone kampanyası! İşte 2023 vergisiz iPhone fiyatları Vergisiz iPhone kampanyasında son durum, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim Beyannamesine göre ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vergisiz, ÖTV'siz bilgisayar ve telefon kampanyası ile birlikte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları... Habertürk Giriş: 12.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 12.08.2023 - 09:56 facebook

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Vergisiz iPhone fiyatları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Bak, milyonlarca öğrencinin beklediği vergisiz telefon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan ÖTV'siz, vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu. Milyonlarca genç düzenleme kapsamında "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...

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GENÇLİK ve SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.