Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Öğrencilere ÖTV'siz telefon imkanı! Güncel vergisiz iPhone fiyatları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmişti. Yaşanan gelişmenin ardından ÖTV'siz ve KDV'siz iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Son olarak Apple Türkiye, ürünlerine 4. kez zam yaptığını açıklamıştı. İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max güncel fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 23:28
        1

        Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?" İşte zamlı ÖTV'siz ve KDV'siz  iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...

        2

        APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

        Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

        3

        KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

        4
        (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz) iPhone 14 128 GB 47.499 48.304 iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389 iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541      

        5
        iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880 iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118 iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457

        6

        CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        7

        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        8

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        9

        Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        10
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        Angelino'da mutlu son!
        Angelino'da mutlu son!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"