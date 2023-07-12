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Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?" İşte zamlı ÖTV'siz ve KDV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...