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ÖTV'siz, KDV vergisiz iPhone fiyatları yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemeye göre öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere ilk telefon ve bilgisayar alımlarında vergi ödemeyecek. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararı ile Katma Değer Vergisi KDV oranlarına zam geldi. KDV oranlarında yapılan artış sonrasında en düşük iPhone fiyatı 24 bin 914 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 87 bin 457 TL'ye yükseldi. KDV zammı Apple ürünlerine yansırken gözler "Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 üniversite öğrencilerine ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...