Haberler Gündem VERGİSİZ KDV'SİZ TELEFON fiyatları, şartları, marka ve modelleri belli oldu mu? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, nasıl alınır, yaş sınırı var mı?

Öğrencilere KDV'siz telefon fiyatları ve şartları belli oldu! İşte alınabilecek markalar Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası oldukça ilgi görmüştü. Uzun süre markalar ve şartlar gündemi meşgul ederken iPhone alma hayalleri kuranların hayalleri suya düştü. Yapılan açıklamalara göre bu kampanya yalnızca Türkiye'de üretilen markaları kapsayacak. Hal böyle olurken ilk defa telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları anlık olarak takip ediliyor. Peki, vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları belli oldu mu? 2023 Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlıyor ve nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar... Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:09 facebook

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Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları gündemin en sık takip edilen konuları arasında yerini alıyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon kampanyasının detayları netleşmeye başladı. Hangi telefonların satışa sunulduğu ve şartların neler olduğu merak edilirken beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Peki, öğrencilere KDV'siz-vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatı, şartları neler, kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon fiyatları, şartları ve modelleri...

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VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR? Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.