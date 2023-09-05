Haberler Gündem VERGİSİZ KDV'SİZ TELEFON fiyatları, şartları ve modelleri hangileri? Vergisiz telefon nasıl alınır ve satışı ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve şartları belli oldu! İşte öne çıkan markalar Öğrencilere KDV'siz/vergisiz telefon fiyatları, modelleri ve şartları ilk defa telefon alacaklar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası uzun süredir gündemden düşmüyor. iPhone alma hayalleri kuranlara ise kötü haber geldi. Yapılan açıklamalara göre bu kampanya yalnızca Türkiye'de üretilen markaları kapsıyor. Öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaların detayları ise yapılan açıklamalar ışığında merak ediliyor. Peki, vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları belli oldu mu? 2023 Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz telefon nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:59 facebook

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Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları, şartları, markaları ve modelleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon kampanyasının detayları netleşiyor. kampanya kapsamında hangi telefonların satışa sunululacağı ve şartların neler olduğunu merak edenler için beklenen açıklamalar peş peşe yapıldı. Peki, öğrencilere KDV'siz/vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatı, şartları neler, kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon fiyatları, şartları ve modelleri...

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VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR? Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.