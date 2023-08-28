Vergisiz telefon ve bilgisayar satışında şartlar açıklandı mı?
İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İşte 2023 vergisiz telefon şartları...
Vergisiz telefon için kritik açıklama... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon fiyatları ve hangi modellerin geçerli olduğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, öğrencilere KDV'siz ve vergisiz telefon ve bilgisayarı kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon model, marka ve şartları hakkında merak edilen bilgiler...
"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Bakan Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü söyledi.
VERGİSİZ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
HER TELEFONA, BİLGİSAYARA VERGİSİZ ULAŞILABİLECEK Mİ?
Gençlerin vergisiz olarak ulaşabileceği cep telefonu ve bilgisayarlara da sınırlandırmalar getirilmesi gündemde. Bu aşamada konuşulan en büyük şart Türkiye’de üretim veya montaj zorunluluğu. Hal böyle olunca Apple gibi ithal markaların bu kapsamın dışında kalacağını söylemek mümkün.
Aslında Türkiye’de üretim yapan teknoloji firmaları arasında Xiaomi, Oppo, vivo, Samsung, Casper, Reeder, Omix, General Mobile gibi telefon markalarının yanı sıra Casper, Excalibur, Monster, GameGaraj gibi markalar yer alıyor.
Ancak bu markaların birçok modelinin ithal olması yalnızca belirli ürünlerinin Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor olması kapsama girecek ürünlerin kısıtlı kalmasına sebep olabiliyor.
VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER
İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.