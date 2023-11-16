Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI 2023 | GSB üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

        Vergisiz cep telefonu başvuruları başladı! Vergisiz cep telefonu başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

        Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu, bilgisayar satışı ve 10 GB internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından vergisiz teknolojiK cihaz desteği başvuru tarihleri ve şartları netlik kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını açıkladı. Vergisiz telefon şartlarına göre alınabilecek telefon ikinci el olmayacak ve 9 bin 500 TL'yi aşmayacak. Yaş şartının yanı sıra teknolojik cihazın öğrencinin üzerine olması koşulu da bulunuyor. İşte 2023 vergisiz cep telefonu başvuru şartları, başvuru ekranı ve yaş sınırı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 00:45 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Vergisiz cep telefonu başvuru tarihi ve şartları, 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından yeniden gündeme geldi. Satış fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu ve bilgisayarlar 5 bin 500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılıyor. Vergisiz telefon başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden alınacak. Vergisiz telefon başvuru şartları arasında kişinin 26 yaşından gün almamış olması ve bir Yükseköğretim programına kayıtlı olması yer alıyor. İşte 2023 vergisiz cep telefonu başvuru ekranıve şartlarına ilişkin detaylar...

        2

        VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE

        Resmi Gazete´de yayımlanan tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

        3

        VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

        Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

        BAŞVURULAR BAŞLADI!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak resmi Twitter (X) hesabında "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı.

        Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasında bulundu.

        4

        VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik doğrulaması ile yapılacak başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

        Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44´ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66´sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçmeyecek.

        VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

        İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

        6

        VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

        Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

        7

        DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK

        Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.

        8

        9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

        SAMSUNG

        Galaxy A31: 9.499 TL

        Galaxy A32: 9.399 TL

        Galaxy M33 5G: 9.000 TL

        Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

        Galaxy M22: 8.684 TL

        Galaxy A22: 8.588 TL

        Galaxy M14 5G: 8.526 TL

        Galaxy A21s: 8.499 TL

        Galaxy A24: 8.299 TL

        Galaxy A30: 7.900 TL

        Galaxy M23 5G: 7.719 TL

        Galaxy A12: 7.719 TL

        CASPER

        Via X30 Plus: 9.399 TL

        Via X30

        GENERAL MOBİLE

        Gm 24 Pro: 9.459 TL

        Gm 21 Pro: 9.000 TL

        Gm 22 Pro: 7.899 TL

        Gm 23: 5.540 TL

        HUAWEİ

        Nova 9 SE: 9.399 TL

        Nova Y90: 9.150 TL

        Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

        P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

        Huawei P40 Lite: 7.899 TL

        XİAOMİ

        Redmi Note 12S: 9.452 TL

        Redmi Note 11S: 8.999 TL

        Redmi Note 12: 8.587 TL,

        Redmi Note 10S: 8.499 TL

        Redmi Note 11: 8.390 TL

        Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

        Redmi 10 2022: 5.999 TL

        Redmi 9C: 4.799 TL

        9

        REALME

        Realme 10 128 GB: 9.499 TL

        Realme XT 128 GB: 8.999 TL

        Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

        Realme 6 Pro: 8.999 TL

        Realme C55 128 GB: 7.999 TL

        VİVO

        Vivo Y35: 9.248 TL

        Vivo Y36: 9.049 TL

        Vivo Y22: 7.260 TL

        Vivo Y16: 4.899 TL

        HONOR

        X9a 5G: 9.199 TL

        OPPO

        Oppo A91: 8.999 TL

        Oppo A54: 6.399 TL

        POCO

        M3 Pro 5G: 8.999 TL

        M3 128 GB: 8.455 TL

        INFİNİX

        Infinix Note 30: 8.079 TL

        Infinix Note 12: 7.149 TL

        ONEPLUS

        Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

        *Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'da faciadan dönüldü
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi