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        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON fiyatları, şartları, markaları ve modelleri nelerdir, açıklandı mı? 2023 Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır ve ne zaman?

        Öğrencilere KDV'siz, vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları için açıklamalar peş peşe geldi!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası bir çok kişiyi sevindirmişti. Uzun süre gündemden düşmeyen üniversite öğrencilerine vergisiz telefon için heyecanla beklenen açıklamalar peş peşe geldi. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları anlık olarak takip ediliyor. Peki, vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları nedir, belli oldu mu? 2023 Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:48
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        Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları son günlerde en çok merak edilen konular arasında yerini almayı başardı. Erdoğan'ın ilk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon vaadi gündemi uzun süredir meşgul ediyor. Hangi marka-model telefonların alınabileceği ve şartların neler olduğu sıklıkla araştırılırken beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Peki, öğrencilere KDV'siz ve vergisiz telefon ve bilgisayar şartları neler, kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon model, marka ve şartları...

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde öğrencilere vergi muafiyeti müjdesi vermişti. Erdoğan, yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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        VERGİSİZ TELEFON HAKKINDA BEKLENEN AÇIKLAMA!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

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        "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Bakan Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü söyledi.

        Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı soruldu.

        Bakan Mehmet Şimşek, ''Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar için çalışma var ama detay paylaşamam.'' dedi.

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        VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

        Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

        Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

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        VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

        Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Süreç için çalışmalar başladı ancak ÖTV siz telefon ne zaman alınabilecek henüz belirli bir tarih verilmedi. Şartlar netleşmeye başladığında detaylar belli olacak. Vergisiz telefon fiyatları iPhone’ları kapsamıyor ancak geçen haftalarda tanıtılan GM Phoenix 5G gibi modeller alınabilecek.

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        VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

        İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

        Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

        OPPO: A15, Reno 5 Lite,

        Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

        Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

        TCL: 20 SE, 20 E, L7,

        Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

        Tecno Mobile: Camon 16,

        General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

        Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

        Reeder: S19 Max Pro S

        OMIX: X5

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        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
        ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
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        VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR VE ŞARTLARI NELER?

        Öğrencilere vergisiz telefon fiyatlarının belli olmasıyla telefonların nasıl alınacağı da araştırılan konular arasnda. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu fırsatından üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açık öğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Telefonlara ek olarak öğrencilere aylık 10 GB internet de tahsis edilecek.

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        ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI VE ŞARTLARI

        Vergisiz telefon fırsatıyla birçok telefon yarı yarıya ucuza alınabilecek. Bu telefonları ucuza satın alabilmek için üniversite öğrencisi olmanız, hattın sizin üzerinize olması ve telefonu 2 yıl boyunca satmayacağınıza söz vermeniz gerekecek. Ayrıca satın aldığınız telefon ile birlikte ücretsiz aylık 10 GB internet de hattınıza tanımlanacak.

        FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK!

        Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte gençler vergi muafiyetinin yanı sıra her ay 10 GB ücretsiz internet kullanım hakkına da sahip olacak.

        ÖTV ve KDV kaldırıldığında cep telefonu fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşanacak. Örneğin bir üniversite öğrencisi, ÖTV ve KDV muafiyetinin beraber uygulanması durumunda 50 bin TL'ye satılan bir telefonu 25 bin 450 TL'ye satın alabilecek.

        40 bin TL'ye satılan bir cep telefonu ÖTV ve KDV kalktığında 20 360 bin TL'ye alınabilecek. Ancak sadece ÖTV muafiyeti uygulanması durumunda fiyatı kaba hesapla 30 bin TL'ye satılacak.

        İşte ÖTV siz telefon fiyatları...

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        Vergisiz Samsung telefon modelleri ve fiyatları

        Galaxy A01: 2.199 TL (Vergisiz 1.079 TL)

        Galaxy A21s: 6.999 TL (Vergisiz 3.437 TL)

        Galaxy A30: 8.999 TL (Vergisiz 4.419 TL)

        Galaxy A52: 11.499 TL (Vergisiz 5.647 TL)

        12

        Vergisiz Xiaomi telefon modelleri ve fiyatları

        Redmi 9C: 3.599 TL (Vergisiz 1.767 TL)

        Redmi 9T: 3.599 TL (Vergisiz 1.767 TL)

        Redmi 10 2022: 6.499 TL (Vergisiz 3.191 TL)

        Redmi Note 10S: 8.399 TL (Vergisiz 4.124 TL)

        13

        Vergisiz Oppo telefon modelleri ve fiyatları

        Oppo A15: 7.599 TL (Vergisiz 3.732 TL)

        Oppo Reno 5 Lite: 13.199 TL (Vergisiz 6.482 TL)

        14

        Vergisiz TCL telefon modelleri ve fiyatları

        TCL 20 SE: 5.600 TL (Vergisiz 2.750 TL)

        TCL 20 E: 2.999 TL (Vergisiz 1.472 TL)

        TCL L7: 3.339 TL (Vergisiz 1.639 TL)

        15

        Vergisiz Realme telefon modelleri ve fiyatları

        Realme C21: 4.945 TL (Vergisiz 2.428 TL)

        Realme C21Y: 3.799 TL (Vergisiz 1.865 TL)

        Realme C25: (Piyasada Yok)

        16

        Vergisiz Tecno Mobile modelleri ve fiyatları

        Tecno Camon 16: 7.199 TL (Vergisiz 3.535 TL)

        Vergisiz Casper telefon modelleri ve fiyatları

        Casper VIA M30 Plus: 5.999 TL (Vergisiz 2.946 TL)

        Casper VIA X30 Plus: 10.999 TL (Vergisiz 5.401 TL)

        17

        Vergisiz General tMobile elefon modelleri ve fiyatları

        General Mobile 21: 4.499 TL (Vergisiz 2.209 TL)

        General Mobile 24 Pro: 10.299 TL (Vergisiz 5.058 TL)

        GM Phoenix 5G: 16.499 TL (Vergisiz 8.103 TL)

        18

        Vergisiz Omix modelleri ve fiyatları

        Omix X5: 4.499 TL (Vergisiz 2.209 TL)

        Omix X500: 4.289 TL (Vergisiz 2.106 TL)

        Omix X300: 6.499 TL (Vergisiz 3.191 TL)

        19

        Vergisiz Reeder modelleri ve fiyatları

        Redeer S19 Max Pro S: 5.799 TL (Vergisiz 2.848 TL)

        Redeer S19 Pro: 3.699 TL (Vergisiz 1.816 TL)

        Reeder S19 Max Pro: 3.899 TL (Vergisiz 1.914 TL)

        Reeder S 23 Pro Max: (Piyasada Yok)

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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