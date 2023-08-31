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"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR" Bakan Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü söyledi. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı soruldu. Bakan Mehmet Şimşek, ''Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar için çalışma var ama detay paylaşamam.'' dedi.

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VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK? Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.