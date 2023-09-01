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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI VE ŞARTLARI

Vergisiz telefon fırsatıyla birçok telefon yarı yarıya ucuza alınabilecek. Bu telefonları ucuza satın alabilmek için üniversite öğrencisi olmanız, hattın sizin üzerinize olması ve telefonu 2 yıl boyunca satmayacağınıza söz vermeniz gerekecek. Ayrıca satın aldığınız telefon ile birlikte ücretsiz aylık 10 GB internet de hattınıza tanımlanacak.

FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK!

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte gençler vergi muafiyetinin yanı sıra her ay 10 GB ücretsiz internet kullanım hakkına da sahip olacak.

ÖTV ve KDV kaldırıldığında cep telefonu fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşanacak. Örneğin bir üniversite öğrencisi, ÖTV ve KDV muafiyetinin beraber uygulanması durumunda 50 bin TL'ye satılan bir telefonu 25 bin 450 TL'ye satın alabilecek.

40 bin TL'ye satılan bir cep telefonu ÖTV ve KDV kalktığında 20 360 bin TL'ye alınabilecek. Ancak sadece ÖTV muafiyeti uygulanması durumunda fiyatı kaba hesapla 30 bin TL'ye satılacak.

İşte ÖTV siz telefon fiyatları...