Haberler Gündem Vergisiz telefon için açıklama! Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar?

Vergisiz telefon için kritik açıklama! İşte güncel fiyatlar! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde yer alan genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası ve son yapılan açıklama sonrasında vergisiz telefon fiyatları araştırılıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatlarını sorgularken bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları... Habertürk Giriş: 19.08.2023 - 18:58 Güncelleme: 19.08.2023 - 18:58 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatı ne kadar, vergisiz iPhone nasıl alınır?" İşte 2023 güncel vergisiz iPhone fiyatı...

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AÇIKLAMA GELDİ! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.