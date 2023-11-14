Vergisiz telefon marka ve modelleri 2023: Öğrenciye 9.500 TL altı vergisiz telefon modelleri ne, fiyatları ne kadar?

Vergisiz telefon marka ve modelleri 2023: Öğrenciye 9.500 TL altı vergisiz telefon modelleri ne, fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadeleri ile gençlere müjdeyi vermişti. Vergisiz telefon desteğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 9.500 TL altı vergisiz telefon marka ve modelleri merak konusu oldu. İşte "vergisiz telefon markaları ve modelleri hangileri?" sorusunun yanıtı...

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VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete´de yayımlanan tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.