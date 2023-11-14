Vergisiz telefon desteği Resmi Gazete'de! İşte 9.500 TL altı telefon modelleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergisiz telefon hakkında açıklamalarda bulunmuştu. vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet imkanı sunan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sınrasında vergisiz telefon kapsamındaki modeller merak konusu oldu. İşte 9.500 TL altı vergisiz telefon marka ve modelleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadeleri ile gençlere müjdeyi vermişti. Vergisiz telefon desteğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 9.500 TL altı vergisiz telefon marka ve modelleri merak konusu oldu. İşte "vergisiz telefon markaları ve modelleri hangileri?" sorusunun yanıtı...
VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete´de yayımlanan tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI
SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
HUAWEİ
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
XİAOMİ
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL,
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
CASPER
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30
GENERAL MOBİLE
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
REALME
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
VİVO
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
HONOR
X9a 5G: 9.199 TL
OPPO
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
POCO
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
INFİNİX
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL
*Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.