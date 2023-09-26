Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ | Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler ve fiyatları ne kadar?

        Vergisiz telefon için gözler Kabine Toplantısı'nda! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman?

        Vergisiz telefon fiyatları, şartları ve modelleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye'de üretilen ve belirli bir fiyatı geçmeyen telefon modellerinde ÖTV ve KDV'den muaf tutulacak. 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte 2023 vergisiz telefon modelleri ve fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğrencilere vergisiz telefon satışında son durum için gözler 26 Eylül Kabine Toplantısı'na çevrildi. Üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar alımı yapabilecek. 5 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz telefon satışı gelişmelerinin bir sonraki toplantıda açıklanacağı ifade edilmişti. 26 Eylül Kabine Toplantısı öncesi gözler "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler, fiyatları ne kadar ve hangi modellerde geçerli?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 vergisiz telefon satışı tarihi, modelleri ve fiyatlarına ilişkin merak edilenler...

        2

        "UYGULAMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekelştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Uzun süredir gündemde yer alan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını dile getirdi.

        3

        "TAMAMLANDIĞINDA AÇIKLANACAK"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz telefon satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        4

        VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

        Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.

        5

        4 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞIYOR

        Ulaştırma, Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye, 4 bakanlık ortak çalışıyor düzenleme için, henüz son şekli verilmedi.

        Vergisiz cep telefonu tüm marka ve modellerde geçerli değil. Yalnızda Türkiye’de üretilen modelleri içerecek ve bunun bir üst sınırı olacak.

        6

        VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

        Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

        Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        7
        TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
        ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        8

        VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

        İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

        Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

        OPPO: A15, Reno 5 Lite,

        Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

        Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

        TCL: 20 SE, 20 E, L7,

        Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

        Tecno Mobile: Camon 16,

        General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

        Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

        Reeder: S19 Max Pro S

        OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!