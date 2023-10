8 Şurada Paylaş!









VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

İşte 9 bin 500 TL'lik fiyat etiketinin altında kalan marka ve modellerden bazıları:

Samsung: Galaxy M13, A04e, A04S, A32, A14

VIVO: Y35, Y22s, Y16, Y36

Reeder: S19 Max, P13

Xiaomi: Pad 5, Redmi Note 12, Redmi 12, 10, 12C, Poco M5S

Realme: 9 Serisi, 8 Serisi, 7 Serisi

Casper: VIA F30, VIA M30 Plus

Tecno Pova: Neo 2, Techno Pova 4

Infinix: Hot 20i, Hot 30, Note 12,

OPPO: A16, A55, A72, A91

TCL: 20 SE, 20 E,



OMIX: X5