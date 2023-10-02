Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları: Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Son Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, üniversite öğrencisi gençlere bir defaya mahsus vergisiz telefon uygulamasını hayata geçireceklerini belirtti. Bu kapsamda "Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır ve başvurusu ne zaman başlayacak?" soruları gündeme geldi. İşte, ÖTV'siz, KDV'siz vergisiz telefon modelleri ve fiyat bilgisi hakkında güncel bilgiler...
AK Parti seçim seçim beyannamesinde bulunan öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasının başlatıması için artık düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabinesi Toplantısı’nın ardından "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? İşte, vergisiz telefon modelleri ve fiyatları...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.
10 GB İNTERNET HAKKI
Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
GENÇ KART NEDİR?
18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.
VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?
Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER
İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:
İşte 9 bin 500 TL'lik fiyat etiketinin altında kalan marka ve modellerden bazıları:
Samsung: Galaxy M13, A04e, A04S, A32, A14
VIVO: Y35, Y22s, Y16, Y36
Reeder: S19 Max, P13
Xiaomi: Pad 5, Redmi Note 12, Redmi 12, 10, 12C, Poco M5S
Realme: 9 Serisi, 8 Serisi, 7 Serisi
Casper: VIA F30, VIA M30 Plus
Tecno Pova: Neo 2, Techno Pova 4
Infinix: Hot 20i, Hot 30, Note 12,
OPPO: A16, A55, A72, A91
TCL: 20 SE, 20 E,
OMIX: X5