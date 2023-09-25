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        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak ve kimlere verilecek?

        Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak ve kimlere verilecek?

        Vergisiz telefon satışına ilişkin detaylar üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de üretilen ve belirli bir fiyatı geçmeyen telefon modelleri ÖTV ve KDV'siz üniversite öğrencilerinin satışına sunulacak. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. İşte 2023 vergisiz telefon modelleri ve fiyatlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:07
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        Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları araştırmaları hız kazandı. 5 Eylül Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin olarak "Taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik." açıklamalarında bulundu. Türkiye’de üretilen tüm telefon modellerinde geçerli olacak olan vergisiz telefon kampanyası kapsamında Türkiye'de üretilen 10 markanın 51 akıllı telefon modeli vergisiz olarak alınabilecek. İşte 2023 vergisiz telefon modelleri, fiyatları ve satış tarihine ilişkin merak edilenler...

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        "UYGULAMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekelştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Uzun süredir gündemde yer alan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını dile getirdi.

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        "TAMAMLANDIĞINDA AÇIKLANACAK"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz telefon satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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        VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

        Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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        4 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞIYOR

        Ulaştırma, Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye, 4 bakanlık ortak çalışıyor düzenleme için, henüz son şekli verilmedi.

        Vergisiz cep telefonu tüm marka ve modellerde geçerli değil. Yalnızda Türkiye’de üretilen modelleri içerecek ve bunun bir üst sınırı olacak.

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        VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

        Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

        Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

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        TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
        ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
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        VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

        İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

        Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

        OPPO: A15, Reno 5 Lite,

        Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

        Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

        TCL: 20 SE, 20 E, L7,

        Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

        Tecno Mobile: Camon 16,

        General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

        Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

        Reeder: S19 Max Pro S

        OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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