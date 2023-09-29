Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI 2023: Öğrenciye Vergisiz telefon ve bilgisayar marka ve modelleri nelerdir, vergisiz telefon ne kadar?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları: Vergisiz telefon markaları neler? Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencinin hakkında araştırma yaptığı vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından; öğrenciye vergisiz telefon, bilgisayar marka ve modelleri nelerdir ve vergisiz telefon ne kadar sorularının cevaplarına dair bilgileri derledik! Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:09 facebook

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İlk olarak AK Parti seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayarlar ile ilgili bir açıklama daha geldi. Söz konusu açıklamanın ardından ayrıntıları derledik. İşte, binlerce öğrencinin merakla araştırdığı konuya dair detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.